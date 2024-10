Ndoye: “L’interesse di grandi club? Non metto barriere a me stesso”

Dan Ndoye, esterno del Bologna è uno dei nomi mercato più caldi. Lo svizzero è nel mirino di big europee.

Il giocatore, dal ritiro della Svizzera, ha così parlato: “Non metto barriere a me stesso. Sto lavorando per giocare nella mia posizione in un club mondiale e so di avere le capacità per farlo. A scuola mi dicevano che era impossibile diventare calciatore professionista, invece eccomi qui e titolare in una squadra che fa la Champions League. La strada è buona, sto imparando tanto, ma c’è ancora molta strada da fare”.

Foto: Instagram personale