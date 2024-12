Ndoye (doppietta) e Orsolini, il Bologna dilaga contro il Venezia: 3-0. Di Francesco sempre più in crisi

Il Bologna torna a sorridere e cala il tris al Dall’Ara: 3-0 al Venezia.

La prima grande occasione della gara è per i rossoblu con Odgaard che mette alto il cross pennellato da Miranda. La gara si sblocca al 21′ con il rigore conquistato e trasformato da Ndoye che dal dischetto spiazza Stankovic. La reazione dei lagunari è immediata, Oristanio semina il panico tra le maglie rossoblù e serve al centro un pallone invitante per Nicolussi Caviglia, ma il centrocampista non trova la porta. Nella ripresa Italiano inserisce Dallinga e Orsolini. E proprio da loro arriva il raddoppio. Il centravanti olandese conquista il rigore e Orsolini lo trasforma con grande freddezza. Subito dopo il 2-0, arriva anche il 3-0 per il Bologna. Apertura per Orsolini, che va al cross basso in area: sul primo palo attacca benissimo lo spazio Dan Ndoye che si regala la doppietta. Termina così 3-0 al Dall’Ara, il Venezia di Di Francesco cade per la quarta volta consecutiva.

Foto: Instagram Bologna