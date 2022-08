Ndombele-Napoli, una grande operazione a prezzi stracciati

Domanda: Ndombele è un grande centrocampista in grado di spostare gli equilibri? La risposta è sì, a maggior ragione se pensiamo allo specialista protagonista in Francia. Al punto che il Tottenham aveva deciso di fare un’operazione superiore ai 60 milioni pur di portarlo a Londra. Non è stata una grande resa, nel senso che il rendimento è stato inferiore alle attese. E già nell’ultima sessione di mercato Ndombele era stato proposto al Napoli, a giugno anche alla Roma, ma poi proprio il Napoli ha sfruttato il vento a favore di un’operazione conveniente. Diremmo un affare a prezzi stracciati, 500 mila euro per il prestito e 30 milioni per il diritto di riscatto sono un grande affare. Il Napoli pagherà 2,5 milioni dell’ingaggio, la sensazione è che in Italia e agli ordini di Spalletti lo stesso Ndombele possa davvero tornare il centrocampista che aveva rubato l’occhio in Francia.

Foto: Instagram personale