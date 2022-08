Ndombele-Napoli da gennaio ad agosto. Alle migliori condizioni. I dettagli

Tanguy Ndombele è promesso sposo del Napoli. Una pista raccontata a gennaio (quando c’era interesse, ma non i margini per concludere) e che è tornata attuale nell’ultima settimana. Siamo agli ultimi tornanti, il Napoli vuole strappare le migliori condizioni per il centrocampista che ormai è un esubero del Tottenham, malgrado un costo di oltre 60 milioni per il cartellino. Gli Spurs continuano a chiedere un milione per il prestito, il Napoli – come raccontato ieri – non vuole andare oltre i 500 mila euro, mentre per il diritto di riscatto esiste un’intesa di massima sui 30 milioni. Il Napoli sa di avere il sì di Ndombele, esattamente come aveva quello di Simeone il giorno prima della definizione della trattativa e malgrado il Cholito fosse stato accostato ad altri due club senza un motivo. Correre non ha senso, il Napoli sa di essere a un passo dal traguardo e strapperà le migliori condizioni. Ma Ndombele resta un promesso sposo.

Foto: Instagram Ndombele