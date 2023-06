N’Dicka senza speculazioni: la Roma non temeva sorpassi

La Roma aveva bloccato Evan N’Dicka in tempi non sospetti, ha dovuto memorizzare non poche speculazioni mediatiche con presunti inserimenti di un altro club. E ha accolto poco fa per le visite il difensore centrale classe 1999, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, Per i giallorossi il problema non si è mai posto visto che avevano raggiunto un accordo in tempi non sospetti. Certo, ci voleva prudenza perché i contratti hanno validità soltanto al momento delle firme. Tuttavia un conto è la prudenza, un altro paio di maniche è parlare di “tentativo in corso e concorrenza del Milan”. In realtà la Roma aveva già programmato le visite mediche e l’arrivo di N’Dicka ha messo a tacere qualsiasi tipo di speculazione