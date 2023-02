N’Dicka ha un accordo verbale con il Barcellona

Evan N’Dicka, difensore centrale classe 1999, in scadenza di contratto con l’Eintracht (e quindi prossimo avversario del Napoli in Champions), ha un principio di accordo con il Barcellona. Ieri le indiscrezioni provenienti dalla Germania, stamattina le conferme dalla Spagna. N’Dicka era stato seguito anche da un paio di top club italiani, ma adesso il Barcellona ha messo la freccia, confermando la caratteristica di puntare spesso sui parametri zero.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht