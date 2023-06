N’Dicka alla Roma. Il giocatore svela il numero di maglia sui social

Evan N’Dicka sarà presto ufficializzato come nuovo acquisto della Roma. In attesa dell’annuncio ufficiale, il giocatore ivoriano ha svelato il suo numero dimaglia: il giocatore vestirà la numero 5. A svelarlo è l’AMS Talent Consulting (agenzia che ne cura gli interessi) che sui propri profili social ha pubblicato una foto del centrale ex Eintracht con il presidente della Federcalcio ivoriana Yacine Idriss Diallo. N’Dicka, ricevuto insieme a Bamba del Lille, ha infatti portato in dono la maglia della Roma svelando il numero scelto.

Reçus en audience par la président de la FIF, Jonathan Bamba et Evan Ndicka lui ont offert leurs maillots Idriss Diallo a indiqué, à cette occasion, que le match perdu contre la Zambie marquait « la fin de la phase test » effectuée par le Sélectionneur Jean-Louis Gasset. pic.twitter.com/3I4u9LFs1B — Football | Côte d’Ivoire ⭐⭐ (@football_civ) June 19, 2023

Foto: twitter N’Dicka