Nazionale: Spalletti chiama Politano e Ricci per sostituire Zaniolo e Tonali

News dalla Nazionale dopo la vicenda delle scommesse che ha coinvolto Zaniolo e Tonali, che lasceranno il ritiro dell’Italia. Il CT Luciano Spalletti è costretto a chiamare in Nazionale altri due uomini in vista degli impegni con Malta e Inghilterra in vista di Euro 2024. Al posto di Zaniolo è convocato Politano, mentre a centrocampo sarà il turno di Ricci del Torino.

Foto: Instagram Italia