Brutte notizie per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha lasciato il ritiro della Nazionale che oggi è arrivata a Roma in vista della partita di domani contro la Turchia. Al suo posto è già pronto Castrovilli che ha raggiunto i suoi compagni, per Pellegrini l’avventura dell’Europeo è finita prima che iniziasse a causa di un infortunio.

Foto: Sito Roma