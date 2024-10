Nazionale nigeriana costretta a dormire in un aeroporto della Libia

Ciò che sta accadendo alla Nazionale nigeriana nelle ultime ore ha dell’incredibile. Il gruppo stava volando verso Bengasi, la capitale della Libia, in vista del match di qualificazione alla Coppa d’Africa che si sarebbe dovuto giocare martedì sera. Ma l’aereo senza un motivo valido è stato ad un certo punto dirottato verso l’aeroporto di Al Abraq, a oltre 200 km dalla destinazione. Le forze dell’ordine, come se non bastasse, hanno bloccato tutte le uscite dello scalo, costringendo i giocatori e lo staff dell’aereo a sostare in aeroporto senza acqua, cibo o connessione internet. La federazione nigeriana è riuscita nelle ultime ore a garantire il ritorno a casa della squadra, che salterà il match contro la Libia. “I giocatori hanno deciso di non giocare la partita e i dirigenti stanno operando per far tornare la squadra a casa”, ha affermato il direttore delle comunicazioni della Nff, Ademola Olajire.

Foto: X Troost Ekong