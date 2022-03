Nazionale, nessuno stop al campionato per i playoff. Calciatori a Coverciano subito dopo le partite

Dopo la pubblicazione della programmazione della 30esima giornata di Serie A, non ci sarà nessuno stop per la Nazionale per i playoff per Qatar 2022.

Mancini ha disposto che i calciatori convocati per le qualificazioni, arriveranno a Coverciano al termine dei rispettivi impegni con i club.

Ciò significa che i giocatori selezionati dal CT per le gare dei playoff raggiungeranno il ritiro azzurro a scaglioni, tra venerdì sera e domenica sera, consentendo un maggiore spazio temporale per preparare la gara contro la Macedonia, in programma giovedì 24 marzo al Renzo Barbera di Palermo.

Foto: Twitter Azzurri