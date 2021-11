Nazionale, si ferma Immobile. Ancora allenamento differenziato per Chiellini e Barella

Ciro Immobile rischia di saltare la sfida contro la Svizzera di venerdì. L’attaccante azzurro si è fermato in allenamento per un problema al polpaccio che molto probabilmente lo terrà fuori nella gara contro gli elvetici.

Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno in gruppo e hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni accusati nell’ultimo turno di campionato e restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni.

Mancini spera di recuperarli entro venerdì, quando gli Azzurri si giocheranno il primo posto nel gruppo di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar nello scontro diretto con la Svizzera all’Olimpico di Roma.

Foto: Twitter Euro 2020