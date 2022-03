Nazionale e club russi esclusi dalle competizioni internazionali: il Lipsia accede ai quarti di Europa League, la Polonia in finale playoff per Qatar 2022

Dopo il comunicato congiunto di FIFA e UEFA, sull’esclusione della Nazionale russa e dei club da tutte le competizioni, ecco chi beneficia del buco che si è venuto a creare dopo queste esclusioni.

L’unico club russo impegnato ancora in Europa, lo Spartak Mosca, è stato escluso e quindi il Lipsia, avversario sorteggiato agli ottavi di finale con i russi, avanza direttamente ai quarti di finale.

Anche in ottica FIFA la decisione favorisce una Nazionale. Si tratta della Polonia, che avrebbe dovuto affrontare la Russia in semifinale playoff per Qatar 2022. Con l’esclusione della Russia, la Polonia avanza direttamente alla finale dei playoff per accedere ai Mondiali.

Foto: Twitter Uefa