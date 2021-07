Nazionale, Chiellini premiato a Livorno: “Siamo andati oltre ogni sogno più bello”

Giorgio Chiellini torna a Livorno, città che lo ha cresciuto calcisticamente, e viene accolto da un bagno di folla festosa. Il capitano della Nazionale Campione d’Europa è stato, infatti, ricevuto dal sindaco Luca Salvetti in Palazzo Comunale e premiato con un piatto in argento e una pergamena di ringraziamento per “la straordinaria impresa di aver condotto la Nazionale di calcio sul tetto d’Europa”. Le dichiarazioni del difensore alla cerimonia:

“Emozione è la prima parola che mi viene in mente anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare un sogno: alzare la coppa di campione d’Europa da capitano della Nazionale. Siamo andati oltre ogni sogno più bello”.

Foto: Twitter Chiellini