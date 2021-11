Nazionale, Chiellini non recupera. Sarà costretto a dare forfait

Dopo l’infortunio al polpaccio per Ciro Immobile, sostituito ieri da Scamacca, arriva una nuova brutta notizia per Roberto Mancini.

Anche Giorgio Chiellini non recupererà per la Svizzera. Il capitano della Juve, in giornata, lascerà il ritiro della Nazionale.

C’è più ottimismo invece per le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter potrebbe farcela per l’importante gara contro gli elvetici in programma venerdì all’Olimpico.

Foto: Twitter Vivo Azzurro