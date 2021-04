Navas: “Neuer è un grandissimo portiere ma non sarà una sfida personale”

Keylor Navas, portiere del PSG, ha rilasciato un’intervista a France Football alla vigilia della sfida dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le parole del numero 1 dei parigini sul suo rivale di domani Manuel Neuer: “È un grande portiere. Ma non è una sfida personale. Non giocheremo una partita di tennis, non saremo faccia a faccia, l’uno contro l’altro. Contro il Bayern non potremo permetterci errori. Per vincere non dobbiamo sbagliare nulla, dobbiamo essere sempre vigili. Certo, siamo umani, quindi a volte possiamo sentirci sopraffatti”.

Sul rigore parato a Messi: “È stato fantastico perché non è una cosa che succede tutti i giorni. Quando ne hai l’opportunità, devi essere preparato. Parare un rigore contro un giocatore del genere è il massimo”.

Foto: PSG