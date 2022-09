Navas-Napoli, i retroscena di un matrimonio rinviato. La diatriba Henrique-Campos. E Meret…

Keylor Navas e il Napoli: un matrimonio rinviato, da celebrare possibilmente già a gennaio. Alex Meret e il Napoli: un rinnovo molto presto da approfondire, visto che il contratto è in scadenza. Magari per un solo anno, 30 giugno 2024, al massimo due. La strada è questa, ma ci sono alcune cose da raccontare e da approfondire. Il Paris Saint-Germain ora ha due anime, quella di Antero Henrique e quella di Campos. Entrambi si occupano di mercato, ma con linee non sempre convergenti. Anzi. Galtier si aspettava un difensore centrale in più, ma parlare di un possibile assalto a Skriniar nelle ultime 48 sarebbe come avere la presunzione di scalare la Torre Eiffel a piedi nudi. Antero Henrique è lo stesso direttore sportivo del Porto che fece impazzire la Juve per Alex Sandro fino all’ultimo secondo prima di liberarlo, malgrado un contratto in scadenza. Campos ha un’altra filosofia e probabilmente avrebbe gestito in modo diverso la vicenda Navas. Quest’ultimo ha voluto e vuole il Napoli con tutte le sue forze, ma quando ha intuito che si sarebbe andato al ballottaggio delle ultime 72 ore ha iscritto i figli a scuola, decidendo di restare a Parigi almeno fino a gennaio. Già, perché il Napoli sa che si tratta di una questione di tempo, la soluzione – ripetiamo – piace moltissimo a Navas. Il PSG avrà sul groppone circa 35 milioni lordi fino al 2024, le incomprensioni tra Antero Henrique e Campos continueranno, magari a gennaio il club francese sarà costretto a fare quanto non ha voluto fare negli ultimi 10 giorni di agosto.

Foto: twitter PSG