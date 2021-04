Navas: “E’ stato Dio a guidarmi verso l’addio al Real Madrid”

Il portiere del PSG, Keylor Navas, ha parlato così del suo addio al Real Madrid in un’intervista rilasciata a France Football: “È stato un periodo complicato e ci sono momenti in cui devi prendere decisioni. Ho grande riconoscenza nei confronti del Real Madrid e di tutti i compagni di squadra. E certamente anche nei confronti di Zidane, col quale abbiamo vinto tutto. Abbiamo una storia in comune che non verrà cancellata. Però ci sono cose che non possiamo controllare. È stato Dio a guidarmi verso l’addio al Real Madrid”.