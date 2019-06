Nations League: TRIStiano Ronaldo trascina il Portogallo in finale, 3-1 alla Svizzera

Il ritorno in Nazionale di Cristiano Ronaldo è da urlo. Cr7 ne rifila 3 alla Svizzera e trascina il suo Portogallo in finale di Nations League. Dopo la perla su punizione nel primo tempo, targata Ronaldo, la Svizzera pareggia con il milanista Ricardo Rodriguez dagli undici metri. Nei minuti finali del match sale in cattedra l’attaccante juventino che in pochi minuti realizza la sua personale tripletta. Ora il Porotgallo aspetta l’altra finalista che uscirà dalla sfida di domani sera tra Olanda e Inghilterra.

Portogallo-Svizzera 3-1 (Cristiano Ronaldo 3 – Rodriguez rig.)

Foto: Marca