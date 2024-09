Nations League, tris del Belgio a Israele. La Romania stende Kosovo con Marin (doppietta) e Man

Sono terminate le sfide della serata di Nations League. Nella lega dell’Italia, il Belgio vince 3-1 contro Israele con la doppietta di De Bruyne e la rete di Tielemans. Nella League B vince l’Islanda, mentre non si va oltre la parità in Galles-Turchia e.Slovenia-Austria. Infine, nella League C, la Romania travolge Kosovo con la doppietta di Marin e la rete di Man. Di seguito i risultati:

League A

Belgio – Israele 3-1

Francia – Italia 1-3

League B

Islanda – Montenegro 2-0

Galles – Turchia 0-0

Slovenia – Austria 1-1

League C

Kosovo – Romania 0-3

Foto: Uefa Nations League Logo