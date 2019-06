Nations League, trionfa il Portogallo: Guedes stende l’Olanda in finale (1-0)

Il Portogallo batte l’Olanda e vince la prima edizione della Nations League. All’Estadio do Dragao di Porto è andata in scena la sfida tra la Selecao e gli Orange, che si sono affrontate nell’ultimo atto della nuova competizione europea dedicata alle nazionali. Nel primo tempo è più pericoloso il Portogallo, specialmente con Bruno Fernandes che prova più volte la conclusione in porta tenendo impegnato Cillessen. Il risultato però non si sblocca e si va al riposo sullo 0-0. La ripresa riparte con maggiore equilibrio ma a sbloccare la finale al 70esimo è Gonçalo Guedes con un potente destro dal limite dell’area. L’Olanda reagisce subito ma Rui Patricio è reattivo sul colpo di testa a botta sicura di Depay. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Portogallo di Fernando Santos e di Cr7, che diventa dunque la prima squadra a conquistare la Nations League.

Foto: Twitter ufficiale Nations League