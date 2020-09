Nations League: tra Germania e Spagna solo un pari. Tutti i risultati della serata

Primo turno di Nations League. Nel big match di giornata, Germania e Spagna non vanno oltre il pari: apre le danze, nel secondo tempo, Werner con un bel destro dal limite ma proprio allo scadere gli spagnoli recuperano grazie al gol di testa di Gaya. Sempre nel Gruppo A, buona la prima dell’Ucraina dell’atalantino Malinovsky, che supera la Svizzera 2-1. Nel Gruppo B vincono Galles, Russia e Ungheria, mentre Bulgaria e Irlanda si dividono un punto. Due pari anche nel Gruppo C, mentre nel Gruppo D spicca la vittoria delle’Isole Far Oer su Malta. Domani toccherà all’Italia di Mancini, impegnata contro la Bosnia Erzegovina. Ecco tutti i risultati della serata:

Gruppo A

Germania-Spagna 1-1

Ucraina-Svizzera 2-1

Gruppo B

Bulgaria-Irlanda 1-1

Finlandia-Galles 0-1

Russia-Serbia 3-1

Turchia-Ungheria 0-1

Gruppo C

Moldavia-Kosovo 1-1

Slovenia-Grecia 0-0

Gruppo D

Lettonia-Andorra 0-0

Isole Far Oer-Malta 3-2