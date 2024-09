Nations League, prima vittoria in gare ufficiali di San Marino. Battuto il Liechtenstein 1-0. Tutti i risultati

Prima serata di gare di Uefa Nations League. Nella serata in cui Cristiano Ronaldo festeggio il 900° gol in carriera, con il Portogallo che batte la Croazia, c’è una piccola a catturare l’attenzione.

C’è da celebrare la storica vittoria per la nazionale di San Marino, che festeggia il secondo successo di sempre della sua storia, il primo in una partita ufficiale. Di nuovo contro il Liechtenstein, ancora per 1-0 come vent’anni fa era il 2004, e se allora era stato Andy Selva a far scattare la folle festa del Titano, stavolta la palma d’onore se la prende tutta un giovanissimo, il classe 2005 Nicko Sensoli, che gioca con la San Marino Academy.

Questi tutti gli altri risultati di serata:

Lega A

GRUPPO 1

Portogallo-Croazia 2-1

Scozia-Polonia 2-2

GRUPPO 4

Danimarca-Svizzera 2-0

Serbia-Spagna 0-0

Lega C

GRUPPO 1

Azerbaigian-Svezia 1-3

Estonia-Slovacchia 0-1

GRUPPO 3

Irlanda del Nord-Lussemburgo 2-0

Bielorussia-Bulgaria 0-0

Lega D

San Marino – Liechtenstein 1-0