Nations League, poker della Georgia con un super Kvara. L’Inghilterra batte 2-0 l’Irlanda

Concluse le gare delle 18 della Uefa Nations League. Spicca il bel successo della Georgia sulla Repubblica Ceca. Un 4-1 netto, ne quale conferma l’ottima forma l’asso del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante ha messo a segno il gol dell’1-0 e fornito l’assist per il 2-0 ed è stato premiato come migliore in campo.

Spicca anche il successo dell’Inghilterra per 2-0 nel derby contro l’Irlanda. Le reti di Rice e Grealish. Negli altri campi vittoria della Moldavia su Malta e l’Armenia a valanga sulla Lettonia.

Questi i risultati:

Georgia-Repubblica Ceca 4-1

Irlanda-Inghilterra 0-2

Armenia-Lettonia 4-1

Moldavia-Malta 2-0

Isole Faroe-Macedonia 1-1

Foto: Instagram Kvara