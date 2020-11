Nations League: Mertens a segno, Eriksen con la Danimarca si diverte sempre

Serata di Nations League ottima per gli “italiani” in giro per l’Europa, a segno Dries Mertens e Christian Eriksen con le rispettive nazionali.

Tutto facile per i “Red Devils”, soprannome del Belgio di Ct Roberto Martinez, 2-0 ai danni dell’Inghilterra con l’interista Lukaku che ha fornito l’assist a Tielemans per l’1-0 dopo 10′, Mertens ha raddoppiato al 24′.

La Danimarca di Eriksen supera l’Islanda all’ultimo respiro, il centrocampista nerazzurro ha siglato il gol dell’1-0 dopo 12′ su rigore, poi ha dato i tre punti ai suoi con un altro calcio di rigore al 91′.

Foto: Twitter Inter