Nations League: l’Italia nel girone con Belgio, Francia e Israele

Sono stati sorteggiati a Parigi i gironi della prossima Nations League. L’Italia, inserita nella Lega A Gruppo 2 avrà un girone di ferro, visto che dovrà vedersela con Belgio, Francia e Israele. Il Gruppo 1 sarà composto da Croazia, Portogallo, Polonia e Scozia. Il Gruppo 3 da Olanda, Ungheria, Germania e Bosnia-Erzegovina. Il Gruppo 4 da Spagna, Danimarca, Svizzera e Serbia. Le novità sono rappresentate dall’introduzione dei quarti di finali e degli spareggi per non retrocedere. La fase a gironi è in programma dal 5 settembre al 19 novembre prossimi. I quarti si disputeranno dal 20 al 25 marzo 2025. La Final Four si giocherà dal 4 all’8 giugno 2025.

Foto: Twitter Nations League