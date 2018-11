Nations League: l’Inghilterra vince in rimonta e va alle Final Four. Croazia retrocessa in Lega B

In Inghilterra-Croazia, match decisivo per il gruppo 4 della Lega A di Nations League, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa. Ad andare in vantaggio però è stata la Croazia con Kramaric al 57′. Pareggio per l’Inghilterra arrivato al 78′ con Lingard e gol partita firmato da Kane all’85’. Una rete importantissima in quanto al fischio d’inizio la situazione nella classifica del girone era la seguente: Spagna 6, Inghilterra e Croazia a 4. Tradotto: la vincente a Wembley alle Final Four, in caso di pareggio invece la Roja, mentre la squadra perdente retrocessa in Lega B. Discorso ancora più complesso in caso di pareggio, visto che Croazia-Inghilterra finì 0-0. In caso di risultato analogo si salverebbero gli uomini di Southgate per la differenza reti (0 contro -5). In caso invece di pareggio con gol si salverebbe la formazione di Dalic per i gol fuori casa negli scontri diretti.

Foto: Twitter ufficiale FIFA World Cup