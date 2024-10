Nations League, le partite di oggi

Questa sera andrà in scena la Nations League, con 10 gare in programma. In campo anche l’Italia di Spalletti, reduce da due vittorie, che giocherà all’Olimpico contro il Belgio. Qui di seguito il programma completo.

UEFA Nations League – League A:

20:45 Israele-Francia

20:45 Italia-Belgio

UEFA Nations League – League B:

20:45 Austria-Kazakistan

20:45 Finlandia-Irlanda

20:45 Inghilterra-Grecia

20:45 Norvegia-Slovenia

UEFA Nations League – League C:

18:00 Lettonia-Macedonia del Nord

20:45 Faerøerne-Armenia

UEFA Nations League – League D:

18:00 Moldavia-Andorra

20:45 Gibilterra-San Marino

Foto: X Uefa