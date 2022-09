Nations League, Italia-Inghilterra a San Siro. Ecco il numero di biglietti venduti

A distanza di un anno dalle Finals di Nations League, la Nazionale torna a giocare a Milano, con lo stadio Giuseppe Meazza che si prepara a ospitare il match di venerdì 23 (calcio d’inizio alle 20.45) contro l’Inghilterra, valido per il Gruppo 3 di Nations League. Sono già stati emessi 35mila biglietti, con la possibilità per tutti i tifosi di acquistare i tagliandi per la partita. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.