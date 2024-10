Nations League, il programma delle gare di oggi

Tornano in campo gli Azzurri di Luciano Spalletti per la Nations League. Alle 20:45 l’Italia scenderà in campo, a Udine, contro Israele. Di seguito il programma delle gare di Nations League:

Ore 18:00 Azerbaigian – Slovacchia

Ore 18.00 Georgia – Albania

Ore 20:45 Galles – Montenegro

Ore 20:45 Islanda – Turchia

Ore 20:45 Ucraina – Repubblica Ceca

Ore 20:45 Belgio – Francia

Ore 20:45 Estonia – Svezia

Ore 20:45 Italia – Israele

Ore 20:45 Germania – Olanda

Ore 20:45 Bosnia-Erzegovina – Ungheria

Foto: Uefa Nations League Logo