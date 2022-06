Nations League: il Belgio ne fa 6 alla Polonia, vittoria dell’Olanda in Galles

Si sono disputate 4 gare in serata per la Uefa Nations League.

Nonostante giocasse con molte seconde linee, il Belgio ha schiantato la Polonia per 6-1. Polonia che era passata in vantaggio con il solito Lewandowski, poi è arrivata la reazione travolgente dei diavoli rossi.

Doppietta di Trossard, a segno anche Witsel e De Bruyne.

Bene anche l’Olanda, che vince 2-1 in Galles. Infine, vittoria dell’Ucraina in Irlanda e successo della Scozia per 2-0 sull’Armenia.

Questi i risultati:

LEAGUE A

Belgio-Polonia 6-1

Galles-Olanda 1-2

LEAGUE B

Irlanda-Ucraina 0-1

Scozia-Armenia 2-0

