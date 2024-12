Nations League, Germania-Italia si giocherà a Dortmund

Si giocherà a Dortmund la sfida tra Germania e Italia, gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League che andrà in scena il prossimo 23 marzo. Dopo qualche giorno di riflessione, la scelta della DFB è ricaduta sul Signal Iduna Park, arena del celebre Muro Giallo. “La squadra guidata dal tecnico della Nazionale Julian Nagelsmann – si legge nel comunicato – affronterà inizialmente i quattro volte campioni del mondo e due volte europei il 20 marzo 2025 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara di ritorno si svolgerà tre giorni dopo al Signal Iduna Park di Dortmund”.

Le parole del direttore sportivo della DFB Rudi Völler: “Quello di Dortmund è uno degli stadi più grandi e suggestivi della Germania e quindi il luogo perfetto per questa classica del calcio. La nazionale ha vinto molte partite importanti qui, più recentemente gli ottavi di finale del Campionato Europeo contro la Danimarca in estate e prima ancora, a settembre 2023, la partita contro la Francia vicecampione del mondo. Vogliamo sicuramente raggiungere per la prima volta la Final Four della Nations League contro l’Italia a marzo, e per questo abbiamo soprattutto bisogno del sostegno dei tifosi. E quello che arriva da Dortmund è tradizionalmente importante”.

Foto: Instagram Azzurri