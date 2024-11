Nations League, delude la Francia. Riscatto Inghilterra in Grecia. Haaland a segno con la Norvegia

Concluse le gare di questa sera della Uefa Nations League. Ok l’Italia, che vince in Belgio e si qualifica ai quarti del torneo. Delude la Francia. Riscatto Inghilterra in Grecia. Haaland a segno con la Norvegia.

Questi i risultati:

Francia-Israele 0-0

Belgio-Italia 0-1 (11′ Tonali)

Grecia-Inghilterra 0-3 (7′ Watkins (I), 77′ aut. Vlachodimos (G), 83′ Jones (I)

Irlanda-Finlandia 1-0 (45′ Ferguson)

Slovenia-Norvegia 1-4 (5′ e 59′ Nusa (N), 21′ rig. Sesko (S), 45′ Haaland (N), 82′ Hauge (N)

Kazakistan-Austria 0-2 (15′ Baumgartner, 25′ Gregoritsch)

Macedonia del Nord-Lettonia 1-0 (57′ Serafimov)

Armenia-Isole Far Oer 0-1 (33′ rig. Davidsen)

Foto: twitter Uefa