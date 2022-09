Nations League, Croazia e Olanda vincono i propri gironi. Francia ko con la Danimarca

Si sono concluse le gare dei primi due gironi di Nations League. La Croazia ha vinto contro l’Austria, vincendo il proprio girone. Inutile il successo della Danimarca per 2-0 contro la Francia, che per poco ha rischiato la retrocessione in Serie B.

Nell’altro girone, l’Olanda ha battuto il Belgio 1-0 vincendo il girone e qualificandosi nella Final Four. Il Galles retrocede nella Serie B.

Questi tutti i risultati:

Serie A

Austria-Croazia 1-3

Danimarca-Francia 2-0

Galles-Polonia 0-1

Olanda-Belgio 1-0

Serie C

Azerbaigian-Kazakistan 3-0

Slovacchia-Bielorussia 1-1

Isole FarOer-Turchia 2-1

Lussemburgo-Lituania 1-0

Serie D

Andorra-Lettonia 1-1

Moldavia-Liechtenstein

Foto: twitter Uefa