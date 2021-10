Nations League, Busquets MVP della manifestazione

Serata amara per la Spagna, che nonostante un’ottima gara viene sconfitta dalla Francia e perde l’occasione di alzare la Nations League, dopo la vittoria in semifinale contro l’Italia. Al termine del torneo, però, la UEFA ha voluto premiare il capitano delle Furie Rosse, Sergio Busquets, eletto come miglior giocatore del torneo.

Una bella soddisfazione per il centrocampista del Barcellona, premiato in particolare per la prova contro l’Italia in semifinale.