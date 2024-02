Nations League 2025, oggi il sorteggio della fase a gironi. Italia in prima fascia

L’Italia è pronta a conoscere con quali squadre se la vedrà nella fase a gironi della Nations League 2025. Il sorteggio è in programma oggi, giovedì 8 febbario alle ore 18 presso la Maison de la Mutualité di Parigi. Gli azzurri sono collocati in prima fascia nella Lega A insieme a Spagna, Croazia e Olanda. Di seguito le fasce.

Fascia 1 : Spagna, Croazia, Italia, Olanda

: Spagna, Croazia, Italia, Olanda Fascia 2 : Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria Fascia 3 : Svizzera, Germania, Polonia, Francia

: Svizzera, Germania, Polonia, Francia Fascia 4: Israele, Bosnia Erzegovina, Serbia, Scozia.

Verranno creati quattro gironi da quattro squadre e ogni nazionale dovrà incontrare le tre avversarie del proprio girone in scontri andata e ritorno (per un totale di sei partite) che avverranno tra settembre e novembre del 2024. La novità significativa è l’accesso diretto alla Final Four che non è più riservato alla sola prima classificata, ma alle prime due squadre del proprio girone che a marzo 2025 saranno dunque impegnate nei quarti di finale. Chi supererà anche questo turno accederà alle Finals in programma a giugno 2025. Per quanto riguarda le retrocessioni, le quarte classificate di ogni gruppo andranno in Lega B, mentre le terze classificate nei gironi della Lega A affronteranno le seconde dei gironi della Lega B in un vero e proprio spareggio. Di seguito le date della competizione:

1° giornata : 5-7 settembre 2024

: 5-7 settembre 2024 2° giornata : 8-10 settembre 2024

: 8-10 settembre 2024 3° giornata : 10-12 ottobre 2024

: 10-12 ottobre 2024 4° giornat a: 13-15 ottobre 2024

a: 13-15 ottobre 2024 5° giornata : 14-16 novembre 2024

: 14-16 novembre 2024 6° giornata : 17-19 novembre 2024

: 17-19 novembre 2024 Spareggi fase ad eliminazine dirett a: 20-25 marzo 2025

a: 20-25 marzo 2025 Quarti di finale Lega A : 20-25 marzo 2025

: 20-25 marzo 2025 Fase finale: 4-8 giugno 2025

Foto: Twitter UEFA Nations. League