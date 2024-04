NATHAN TELLA, IMPRONTA INDELEBILE NEL LEVERKUSEN

Il Bayer Leverkusen campione di Germania 2024, per la prima volta nella sua storia, è una di quelle belle favole da raccontare. Una storia destinata ad avere seguito, grazie a un grande progetto , una grande progettualità. La storia di una squadra che in stagione non ha mai perso, ha un attacco straordinario, una grande difesa, una determinazione straordinaria, basti pensare che ben 8 volte ha pareggiato o vinto la partita grazie a uno o più gol nei minuti di recupero.

La squadra di Xabi Alonso ha costruito le sue fortune, dal centravanti nigeriano Victor Boniface, dieci reti in Bundesliga, agli esterni Alejandro Grimaldo e Jeremie Frimpong, che hanno segnato quindici volte in campionato. E poi i ricami di Florian Wirtz, la suoer star, un predestinato a grandissimi club europei,la personalità di Granit Xhaka, la crescita del difensore centrale Piero Hincapié, ecuadoriano. Ma a garantire un salto di qualità è stato anche Nathan Tella, 24 anni, nigeriano, ala destra, esterno offensivo, quattro gol e un assist in Bundesliga.

Un giocatore che magari non ha avuto la stessa “fama” degli altri colleghi citati, ma che comunqie ha contribuito in maniera esaltante al trionfo delle “Aspirine”. 24 anni, nigeriano, ala destra, cinque gol e due assist in Bundesliga. È stato scoperto nel Southampton, in estate è costato 23 milioni.

Una storia interessante la sua, classe 1999. È nato in Inghilterra, a Stevenage, il 5 luglio del 1999, ma scelto però la nazionale dei suoi genitori, quella delle aquile indomabili. Ha studiato alla Edwinstree Middle School e poi al Freman College. Si è formato nel settore giovanile dall’Arsenal, per poi passare al Reading e infine al Norwich.

Nel 2017 passa al Southampton, dove milita nel settore giovanile fino al 2019, collezionando presaenze con l’Under 19.

Il 19 giugno 2020, Tella ha fatto il suo debutto con il Southampton, nell’incontro vinto per 3-0 contro il Norwich City in Premier League. Nella stagione seguente, riesce a trovare maggiore continuità con il Southampton, con la squadra che riesce addirittura anche ad occupare il primo posto in Premier League per la prima volta nella sua storia nei primi mesi.

Nel luglio 2019 ha prolungato il suo contratto con il club per un ulteriore anno, prima di firmare un’ulteriore proroga di tre anni nel luglio 2020. Tella ha segnato il suo primo gol in Premier League nella vittoria per 3-1 contro il Fulham. Il 6 gennaio 2022 Tella ha firmato un nuovo contratto di tre anni e mezzo con il Southampton. Ma, desideroso di avere maggiore continuità, Tella l’11 agosto 2022, si è unito al Burnley con un prestito stagionale. L’11 febbraio 2023, ha segnato la prima tripletta in carriera in una vittoria per 3-0 sul Preston North End, la decima vittoria consecutiva in campionato della sua squadra, e un mese dopo ha segnato una seconda tripletta in una vittoria per 3-1. contro l’ Hull City. Numeri strpitosi i suoi, che contribuiscono alla promozione del Burnley in Premier, collezionando 45 presenze e 19 gol.

Torna al Southampton, di nuovo in Championship, nella seconda serie inglese. Ma è chiaro che la sua permanenza è provvisoria. Gioca le pime tre giornate di campionato, dove segna anche un gol. Ma il 27 agosto 2023, il Bayer Leverkusen ha annunciato la sua firma con un contratto quinquennale, per una cifra dichiarata di 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro.

Ha fatto la sua prima apparizione con le “aspirine” il 2 settembre 2023 vincendo 5-1 contro l’SV Darmstadt 98, sostituendo Jeremie Frimpong al 72′. Il 5 ottobre 2023, Tella ha segnato il suo primo gol con il Bayer Leverkusen nella vittoria per 1–2 contro il Molde in Europa League. Arrivato per fare la riserva alle ali offensive, poco alla volta Xabi Alonso lo ha inserito nel suo scacchiere, nella macchina perfetta del Bayer Leverkusen campione di Germania e ricordiamo, in corsa per tre titoli, essendo in finale della Coppa di Germania e in semifinale di Europa League, dove sfiderà la Roma.

Una stagione da incornicoare, per ora, per l’ala, che ha immediatamente raccolto consensi. Anche nella sua Nazionale, quella nigeriana, con il ct José Peseiro che l’ha fatto esordire il 19 novembre del 2023 contro lo Zimbabwe. Perl poi ha deciso di non convocarlo per la Coppa d’Africa e questa rimane la sua unica presenza al momento in Nazionale.

Dribbling, velocità, uno scatto straordinario, un metro e 73, bravo nei cross, un lavoro prezioso in copertura. Una carta di valore nel 3-4-1-2 di Xabi Alonso, abche lui un’imprinta indelebile nella storia del Bayer Leverkusen di questo 2024 magico.

Foto: twitter Bayer Leverkusen