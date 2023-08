Natan si presenta: “Mi ispiro a Thiago Silva. All’occorrenza posso fare anche il terzino”

Natan, nuovo difensore del Napoli, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Stavo lavorando molto in Brasile per farmi chiamare da squadre come il Napoli. Mi ispiro molto, per la velocità e la grinta, a Thiago Silva. Ho conosciuto i miei compagni e mi stanno aiutando molto. Posso giocare anche da terzino all’occorrenza, spero di adattarmi bene a questo calcio perché è molto diverso da quello brasiliano. Tutti mi hanno accolto bene, Garcia mi sta aiutando molto e non vedo l’ora di giocare al Maradona”.

Foto: napolipiu.com