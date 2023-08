Napoli, scelto l’erede di Kim: sarà Natan del Brigantino

Il Napoli ha scelto l’erede di Kim Min-jae. Si tratta di Natan, difensore brasiliano classe 2001 di proprietà del Red Bull Brigantino. Siamo entrati nel vivo della trattativa, i dialoghi tra i due stanno andando avanti e l’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro più eventuali bonus. Difensore centrale mancino, all’occorrenza può giocare anche sull’out di sinistra (ruolo che ha ricoperto nelle giovanili del Ponte Preta). Alto 188cm, fa della forza fisica la sua caratteristica principale, abile nel gioco aereo, sa disimpegnarsi con disinvoltura anche in fase di costruzione. Nella stagione 2020-21 è stato un punto di forza del Flamengo, tanto che il club rubo-negro gli rinnovò il contratto inserendo una clausola da 70 milioni di euro. Il 15 marzo 2021 è passato in prestito al Red Bull Bragantino, club in cui è diventato subito protagonista, raggiungendo pure la finale della Copa Sudamericana 2021 persa 0-1 contro l’Athletico Paranaense. Acquistato a titolo definitivo nel 2022 dal club paulista, Natan vanta già oltre 120 presenzetra i professionisti in Brasile.

Foto: Instagram Natan