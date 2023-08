Natan non è stato convocato dal Red Bull Bragantino per la partita di campionato di domani contro il Coritiba. La decisione del club il cui nomignolo è Massa Bruta è dovuto al fatto che il difensore è sul punto di passare al Napoli per 10 milioni di euro. E, quindi, è stato autorizzato a portare avanti il discorso per il suo trasferimento in Italia.

foto: Instagram Natan