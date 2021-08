Nastasic: “Ho subito detto di sì alla Fiorentina. Sono pronto e motivato, fisicamente sto bene”

Matija Nastasic è il nuovo difensore della Fiorentina. Il centrale serbo, questa mattina, è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. Ecco le parole del giocatore che ha spiegato i motivi del suo ritorno in viola: “Prima di tutto voglio ringraziare la società per la fiducia. Farò tutto per portare la Fiorentina dove deve stare. Sono contento di essere qui, prima ero un ragazzino e ho fatto una bellissima esperienza che mi ha portato in Inghilterra. Appena c’è stata la possibilità di tornare ho detto subito di sì. Sono pronto e motivato, voglio aiutare la squadra”. Sulle sue condizioni: “Sto bene, sono pronto per il Torino e deciderà il mister. Voglio aiutare la squadra, sia in campo che fuori”. Infine sulla situazione di Vlahovic e Milenkovic:

“Quando sono arrivato ho parlato con loro e non ho mai visto la loro idea di voler andare via. Sono giocatori della Fiorentina e sono contenti qui. Questo è molto importante per tutti noi. Non ho dubbi che sono concentrati al 100% sulla Fiorentina, vogliono fare il meglio possibile per riportare la Fiorentina in alto”.

Foto: Twitter Fiorentina