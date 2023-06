Nasser Al-Khelaifi: “La Juventus ha fatto bene a lasciare il progetto Super League”

Il presidente dell’ECA e del PSG Nasser Al-Khelaifi parla a favore della Juventus. Davanti ai taccuini della Gazzetta dello Sport plaude alla decisione di abbandonare la Super Lega: “Le persone intelligenti che riconoscono i propri errori sono sempre benvenute. Penso che sia la decisione giusta e intelligente, da parte loro, di lasciare la cosiddetta non-così-Super League. Non c’è futuro lì, non c’è progetto, non c’è niente, quindi ha senso tornare in famiglia. È uno spreco di tempo, energia e denaro, e tutto ciò per niente” Le dichiarazioni sono arrivate a margine della riunione dell’associazione dei club europei a Istanbul. Rivolge quindi ulteriori consigli alla società bianconera: “meglio che si concentrino sul club, tornino nella famiglia e al vero ecosistema calcistico. Le persone intelligenti si rendono conto degli errori e li correggono. Quindi penso che sia una grande decisione da parte della Juventus”.

Fonte: Twitter Psg