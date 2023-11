Nasri su PSG-Newcastle: “Non è mai rigore, ma è compensativo. Ce n’era uno su Hakimi”

Il rigore concesso al Paris Saint-Germain nei minuti di recupero della sfida contro il Newcastle ha fatto molto discutere anche in Francia. Intervenuto ai microfoni di Canal+, Samir Nasri, ex giocatore di Marsiglia e Manchester City, ne ha così parlato: “Per me non è mai rigore! La palla colpisce prima il corpo e poi rimbalza sulla mano. Penso che si sia trattato di una semplice compensazione per tutto quello che è successo durante la partita e per il fallo subito da Achraf Hakimi”.

Foto: Nasri