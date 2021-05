Nasri: “Sampaoli per farmi firmare col Siviglia mi disse che avrei potuto bere, andare in discoteca e fare nottate”

Intervistato da AS, Samir Nasri, ex calciatore francese tra gli altri di Manchester City ed Arsenal, ha raccontato la sua avventura in Spagna al Siviglia, con il tecnico Jorge Sampaoli, che per portarlo al Siviglia gli propose di fare di tutto.

Queste le sue parole: “Con Sampaoli avevo un ottimo rapporto, era più un amico che un allenatore. Gli piacevo così tanto che mi ha detto: ‘Vieni a giocare da noi, puoi bere, andare in discoteca e fare quello che vuoi, ti copro io. Tutto quello che ti chiedo è di giocare bene in campo nel weekend'”.

