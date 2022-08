Nasce l’hashtag “#RonaldOM”, i tifosi del Marsiglia sognano

A tenere banco in questa estate rovente di calciomercato è sicuramente la situazione del bomber da 815 reti in carriera, Cristiano Ronaldo.

A conclusione del campionato di Premier League, la stampa aveva fatto eco ai desideri di partenza del fuoriclasse portoghese che, privato della Champions League con il Manchester United, aveva manifestato il proprio malcontento.

Quello che però non ci si poteva aspettare – dall’incertezza sul futuro di Ronaldo – era come una semplice speranza dei tifosi del Marsiglia, potesse diventare nelle ultime ore un vero argomento di conversazione tra i supporter.

Chissà che che la cascata di hashtag “RonaldOm” non possa convincere il portoghese a scegliere proprio il Marsiglia come nuova avventura. Il tempo stringe, nulla è ancora certo se non che Ronaldo vuole la Champions.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo