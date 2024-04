Nasce il Palermo City Football Academy: sarà il nuovo centro sportivo del club rosanero

Inaugurato questa mattina a Torretta il Palermo City Football Academy, il primo centro sportivo di proprietà del Palermo in più di 120 anni di storia. Alla cerimonia hanno partecipato il Consigliere del board di City Football Group Alberto Galassi, il Managing Director of Global Football di City Football Group e Consigliere del board del Palermo FC Brian Marwood, il Presidente del club siciliano Dario Mirri e l’Amministratore Delegato Giovanni Gardini. Presenti anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina e l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. La società ha inoltre, ha invitato allo stadio Renzo Barbera oltre 20 leggende del club che, in diretta dai maxischermi allestiti sul campo, hanno seguito e celebrato l’inaugurazione insieme ai tifosi palermitani.

Foto: logo Palermo