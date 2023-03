Nardella (sindaco Firenze): “La Fiorentina giocherà lontana dal Franchi per due stagioni”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, direttamente dal sagrato dell’abbazia di San Miniato al Monte, è tornato a parlare della questione Artemio Franchi: “Per la gara ci sono arrivate diverse proposte e questo è molto positivo. Dal canto nostro ad aprile manderemo a tutti i partecipanti che rientrano nei criteri e nei requisiti le lettere di invito. Dopodiché chi vorrà si presenterà per l’affidamento definitivo, e lì ci sarà il soggetto affidatario che individueremo a luglio e a cui daremo l’incarico. I primi interventi propedeutici sul Franchi verranno svolti ad agosto, e a dicembre vedremo i primi camion e le prime gru intorno allo stadio. Non ci aspettavamo tutte queste proposto e per questo possiamo dire che è andata molto bene, molto aldilà delle nostre attese. Abbiamo anche messo a punto il tabellino di marcia che ci porterà entro la fine del mandato a finire la progettazione esecutiva, e fare anche la gara di aggiudicazione per i lavori delle aree esterne del grande parco con le strutture collegate. Siamo già d’accordo con la Fiorentina che la squadra giocherà fuori dal Franchi per due campionati. Dalla metà del 2024 alla metà del 2026. I lavori inizieranno quest’estate, ma i veri progressi si noteranno a dicembre, quando arriveranno i primi macchinari per i lavori più importanti. Nei primi 6 mesi del 2024 comunque la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi. Comunque la scelta prioritaria in un primo momento è quello di tenere distinta la squadra dal cantiere, ne ho parlato con Joe Barone dopo la partita con il Lecce”.

Foto: Instagram ufficiale Dario Nardella