Nardella: “Fiorentina al Castellani? Ad oggi non ci sono le condizioni”

Lo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze sarà interessato da lavori di ristrutturazione. In quel lasso di tempo, sul tavolo c’era l’ipotesi per i viola di migrare allo stadio ‘Castellani’ di Empoli. Ipotesi, tuttavia, esclusa dal sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dell’incontro con il dg viola Barone e con il primo cittadino di Empoli Barnini: “Abbiamo consultato la sindaca di Empoli sulla possibilità che la Fiorentina possa giocare al Castellani durante i lavori al Franchi ma ad oggi non ci sono le condizioni. L’incontro è stato approfondito e cordiale e abbiamo vagliato tutte le possibili opzioni che riguardano Empoli. Adesso lavoriamo ad altre soluzioni: abbiamo il tempo necessario per farlo. Con la Fiorentina abbiamo tutta la collaborazione possibile”.

Foto: Instagram Nardella