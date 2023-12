Ore di apprensione in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è alle prese con dei fastidi muscolari che potrebbero obbligarlo a star fuori nella sfida contro il Cagliari, in programma al Maradona alle 18. Zielinski i proverà fino all’ultimo, ma sono più alte le possibilità che non ce la faccia di quelle che riesca ad esserci.

Foto: Instagram Napoli