Napoli, Zielinski fallisce due volte dal dischetto! Ma Politano non sbaglia

Il Napoli è finalmente passato in vantaggio all’Ibrox Stadium contro il Rangers. La prima occasione per il sorpasso degli azzurri arriva al 54′: Simeone s’invola verso la porta avversaria e viene fermato fallosamente da Sands, che lascia anche i suoi in dieci. Dal dischetto si presenta Zielinski: il tiro del polacco viene intercettato da McGregor, ma il pallone viene poi spinto in rete da Politano. Ma è tutto da ripetere. Dopo l’intervento del VAR, l’arbitro fa ripetere perché il portiere scozzese s’è mosso prima dalla linea di porta. Sul dischetto si presenta di nuovo Zielinski, che non ha cambiato angolo così come McGregor che ha intercettato di nuovo il pallone: partita ancora sullo 0-0. Al 68′, però, capita un’altra occasione dal dischetto per il Napoli. Questa volta sul dischetto si presenta Politano che trasforma il calcio di rigore, riprendendosi la gioia del gol che gli era stata tolta precedentemente.

Foto: Twitter Napoli